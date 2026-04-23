昼過ぎにかけて売りが出るも続かず＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで0.7150ドルを挟んでの推移。午前中のドル高基調でいったん0.7130ドル台まで下げた。その後0.7167ドルまで反発と、上下した後、昼過ぎにかけて売りが強まり、0.7130ドル台の安値圏を付けた。その後は反発と一方向の動きにならず。 対円では昼過ぎにかけての豪ドル売りに114.20円台から113.85円を付けた。その後は反発をm氏江114.10円台を回復。 NZド