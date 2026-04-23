女優の由美かおるが２３日、大阪市内で映画「小春日和〜ＩｎｄｉａｎＳｕｍｍｅｒ〜」（５月１６日大阪先行上映、松本動監督）取材会に、主演の水村美咲らと出席した。由美は小春（水村）を優しく見守る、初めての白髪おばあちゃん役。「（デビューの）１５歳から７０代になりましたけれども、いろいろな方たちと出会って、そしてそこで学んだこと、若者から高齢者になってきて、やっぱり人は人を助けてあげないといかんと思