フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が２３日に放送され、ゲストが体調不良で出演を見合わせた。この日はバレー女子日本代表でイタリア１部セリエＡでプレーする石川真佑と関菜々巳が「ぽいぽいトーク」にゲスト出演予定だったが、関が１人で登場。司会のハライチ・澤部佑は「石川真佑さんもご出演していただく予定だったんですけど、今ちょっと体調が優れないということで。もし完全に戻ったらこの後、