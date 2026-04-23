元KAT―TUNの上田竜也（42）が23日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。学生時代にやりたかったことについて語った。MCの「東京ホテイソン」たけるから学生時代やりたかったことについて質問された上田。「共学に行きたかった」と告白した。「俺、男子校だったから、共学だったらどんなに楽しいかって一生言ってる」とぶっちゃけ。「男子校も男子校で楽しいでしょ