インタビューに応じる長崎市の鈴木史朗市長長崎市の鈴木史朗市長は、米ニューヨークで27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に出席するのを前に、共同通信のインタビューに応じた。両親が長崎原爆に遭った被爆2世。核保有国と非保有国を含めた対話の重要性を訴え「NPT体制の堅持に向け、何らかの成果や合意を得てほしい」と語った。日本政府には議論の橋渡し役を期待した。両親はいずれも小6で被爆。鈴木氏は、爆風で