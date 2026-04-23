お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が22日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。“アンチ粗品”をめぐる騒動に言及した。「霜降り明星」粗品は2月に自身のX（旧ツイッター）で、「吉本社内に粗品アンチが居る大事件についてですが犯人が見つかりました」と投稿。翌月には、その人物や動機などを明らかにするオールナイトライブ「粗品VS漫才劇場〜アンチコメントの変〜」を開催、配信