俳優の上川周作（33）と女優の倉沢杏菜（21）が23日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。俳優の仲野太賀（33）が主演を務める同局の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の舞台を巡った。今回は同作で「弥助」役を務める上川と、豊臣兄弟の妹「あさひ」役を演じる倉沢が「豊臣兄弟！」の舞台・滋賀県を訪問。地域のグルメや秀吉も使ったお灸などを紹介した。豊臣兄弟も訪れたことがあるといわれる宿場町・