CORTIS（コルティス）の新曲「REDRED」が、米国、欧州、アジアのチャートを席巻した。2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」のタイトル曲で、20日に先行発表した同曲が、発表翌日の21日にYouTube「トレンド・ワールドワイド」でトップに立った。またミュージックビデオは、公開1日で320万回再生を記録した。22日午前時点で、米国、カナダなど全世界24カ国と地域のYouTube急上昇音楽チャートに入り、グローバルな影響力を示した。韓国メ