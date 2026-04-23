ガストでは2026年4月23日から6月17日まで、ポケモン30周年を記念したキャンペーンを開催しています。今回のテーマは「たべる」。子どもから大人まで家族で楽しめる"おいしいぼうけん"として、特別メニューやオリジナルグッズの販売、店内体験など盛りだくさんの内容です。食事だけでなく、体験そのものが思い出になるコラボレーションに注目です。推しのポケモンがメニューに...！●【特別メニュー】ピカチュウの"しっぽ"で開くハ