「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は4月22日に第34節が行われ、レギュラーシーズン残り4試合となった。今節は上位クラブの動きにより、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」出場権とシード争いの両面で進展が見られた。 西地区では長崎ヴェルカがクォーターファイナルのホーム開催を確定。安定した戦いぶりで首位を維持し、地区優