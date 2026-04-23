午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３３７、値下がり銘柄数は１１９０、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に鉱業、不動産、機械、食料。値下がりで目立つのは非鉄金属、空運、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS