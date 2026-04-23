さんふらわあトラベル株式会社は4月23日（木）、片道フェリー運賃と船内での夕食・朝食をセットにした旅行商品「さんふらわあ まる得パック」において、新たに「バイクプラン」を発売した。神戸/大分航路と大阪/志布志航路が対象。 ツーリングシーズンに合わせ、5月7日（木）から5月31日（日）出発分までの期間限定で提供される新プラン。これまで好評を得ていた徒歩プラン、マイカープランに加え、バ