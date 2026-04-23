WEリーグは23日、U−18女子サッカープレミアリーグの創設を発表した。今回の発表によると、WEリーグは日本サッカー協会（JFA）とともに、女子の育成年代におけるトップリーグとして、『U−18女子サッカープレミアリーグ』を2027年4月より開始することを決定したとのことだ。大会フォーマットは、全16チームを東西に分けて2回戦総当り方式のリーグ戦を実施した後、各リーグの優勝チームがファイナルに進出し年間チャンピオンを