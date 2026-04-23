アラブ首長国連邦（UAE）サッカー協会が、アル・アハリ・ドバイの抗議を支持する声明を発表した。現地時間21日に行われた、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝でFC町田ゼルビアに敗れたアル・アハリ・ドバイ。試合は相馬勇紀のゴールで町田が先制するも、後半アディショナルタイムに試合の行方を左右する大きな判定が生まれた。町田が1ー0とリードして迎えた後半アディショナルタイム1分、アル・