マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が首位浮上の喜びを口にした。22日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第34節が現地時間22日に行われ、マンチェスター・シティはバーンリーと対戦。開始早々の5分にジェレミー・ドクのスルーパスに抜け出したアーリング・ハーランドがGKとの1対1を制してネットを揺らすと、これが決勝点となり1−0で勝利した。リーグ戦3