地元紙『Lancashire Telegraph』が、シェフィールド・ユナイテッド戦に出場したブラックバーンに所属するMF森下龍矢とFW大橋祐紀に高評価を与えている。チャンピオンシップ（イングランド2部）で残留争いを強いられるブラックバーンは、22日に行われた第44節でシェフィールド・ユナイテッドと敵地で対戦。絶対的な主力に定着する森下龍矢と大橋祐紀は、この日もスタメン出場すると、12分に“日本人ホットライン”が炸裂した。