聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第29弾は「カウンタープレス」だ。――◆――◆――ボールを失った直後に即座に奪い返しにいく守備を指す。ドイツでは「ゲーゲンプレス（Gegenpressing）」とも呼ばれ、現代サッカーを形成する重要なワードの一つになっている。この戦術を広く浸透させた指導者として知られるのが、ドルトムントやリバプールを率いたユルゲン・ク