【動画】BE:FIRST『MTV Unplugged: BE:FIRST』オンエア告知／コメント BE:FIRST（ビーファースト）が、3月3日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催したアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』の一部が、MTV Japan公式Instagramで公開された。 ■「今日でしかないアレンジで、世界観でパフォーマンスできた」（MANATO） 動画は、ステージの上でスツールに座ったブラック