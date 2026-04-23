【写真】渡辺翔太のプライベートショット／過去の私服ショット（全4投稿） Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramを更新し、私服ショットを公開した。 ■渡辺翔太、“夕方散歩”の自然体ショットを公開 「夕方散歩」というコメントとともに公開されたのは、夕暮れどきの街並みを歩く渡辺の後ろ姿をとらえた1枚。 黒のアウターに黒パンツを合わせたオールブラックコーデに、小ぶりなブルーの