琉球銀行 [東証Ｐ] が4月23日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の115億円→128億円(前の期は83.2億円)に12.0％上方修正し、増益率が38.1％増→54.7％増に拡大し、8期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の40.8億円→54.7億円(前年同期は32.5億円)に33.8％増額し、増