ダイダン [東証Ｐ] が4月23日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の323億円→350億円(前の期は234億円)に8.4％上方修正し、増益率が37.6％増→49.1％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の141億円→168億円(前年同期は164億円)に19.1％増額し、一