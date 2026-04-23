システムズ・デザイン [東証Ｓ] が4月23日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の50円→55円(前の期は45円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元をより一層拡充する観点から今後は減配を実施せず増配または維持する「累進配当方針」を原則とすることを明確化し、ＤＯＥ（純資産配当率）目標を設定し、2026年３月期には3.5%以上