23日15時現在の日経平均株価は前日比416.65円（-0.70％）安の5万9169.21円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は337、値下がりは1190、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は183.43円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が35.6円、ファナック が34.86円、フジクラ が22.93円、京セラ が20.92円と続いている。 プラス寄与度トップは