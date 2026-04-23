未来工業 [東証Ｐ] が4月23日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.4％減の68.9億円になったが、従来予想の62.8億円を上回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、前期の年間配当を130円→145円(前の期は150円)に増額し、今期は前期比45円減の100円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.1％増の12.8億円に伸び、