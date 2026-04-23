2026年4月21日、中国メディア・観察者網は、米レアアース大手USAレア・アースがブラジルのレアアース開発・加工企業セラ・ヴェルデを約28億ドル（4400億円）で買収することで合意し、米国の対中依存脱却の動きを強めていると報じた。記事は、USAレア・アースが4月20日にセラ・ヴェルデの全株式を現金3億ドル（約480億円）と新規発行普通株1億2680万株で取得すると発表し、取引総額は約28億ドルで第3四半期に完了する見通しだと紹介