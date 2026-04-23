中国陝西省考古研究院は4月21日、同省の西咸新区韓家村で発見された十六国時代（304〜439年）の墳墓の発掘調査の結果を発表しました。同研究院は2021年からこの墳墓の考古学的発掘を行ってきました。この墳墓は南北85メートルに及ぶ二室構造の土坑墓で、階段が付いた斜面状の墓道を備えており、この地域では極めて珍しい十六国時代の大型墳墓です。墓内には文字資料が残されていないため被葬者の身元は特定できていませんが、墓内