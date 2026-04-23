京都市東山区に住む37歳の男が、自身の家に火をつけたとして逮捕されました。一緒に住んでいた母親は逃げて無事でした。 【写真を見る】自分の家に火をつけたか…37歳無職の男を逮捕同居の母親は逃げて無事男は容疑認める京都・東山区 現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、京都市東山区泉涌寺門前町に住む無職の37歳の男です。 警察によりますと男は、19日の午前7時頃、自身と母親（67）が住む家になんらかの方法で