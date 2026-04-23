2012年、14年前のきょう4月23日の朝に起きた事故を覚えていますか。 【写真で見る】無免許・居眠り運転の車が登校中の列に…事故当時の現場の様子 京都府亀岡市で、登校中だった児童の列に車が突っ込み、児童や保護者ら10人が死傷した事故からきょうで14年です。 法要が営まれ、事故が起きた午前8時ごろ、遺族らが現場の献花台に花を手向け、手を合わせました。 事故で当時7歳の真緒さんを亡くした父親・小谷真樹さん