レバノンのジャーナリスト、アマル・ハリール氏が取材中に空爆を受け死亡した/Mohammed Zaatari/AP via CNN Newsource（CNN）レバノンの首相がイスラエルを戦争犯罪で非難した。レバノン南部では22日に発生した空爆でジャーナリスト1人が死亡、もう1人が重傷を負った。レバノン国営NNA通信によると、取材活動中に死亡したのはレバノンのアル・アクバル紙に勤務していたアマル・ハリール氏。同氏は3月以降、レバノンでイスラエルに