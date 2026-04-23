能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市の国名勝「白米（しろよね）千枚田」で、農作業の担い手不足が深刻化している。田起こしや除草などを担ってきた「愛耕会」のメンバーは被災後に半減し、高齢化も進む。復興の象徴になる景観を守ろうと、愛耕会は新たな仲間の募集を始め、市は専従で支援する地域おこし協力隊に移住者を任命した。（輪島支局成島翼）「市全体で千枚田を盛り上げたい。ぜひ、力を貸してほしい」。２月