アンジャッシュ児嶋一哉（53）が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。MC武田真一が本番2分前に詐欺電話を受けているのを見て、その後すぐに生放本番をこなしている姿に驚いた。番組では、警察をかたる詐欺電話で被害が急増している特集をしていた。武田は、実際に本番2分前に詐欺電話が掛かってきてスタジオで着電し、対応した経験を明かした。その時の様子をすぐそばで見守っていた児嶋は「DayDay．の本