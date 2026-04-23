Image:elecom.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月23日は、デスク周りの配線をモニター裏に設置できるELECOM（エレコム）の「VESA取り付けタップ ECT-3350BK」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 エレコム 電源タップ VESA規格 2.5m 8個口 テ