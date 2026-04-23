来た、見た、分かった！？ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチで４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）に挑戦するＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）の公開練習が２３日、神奈川・相模原市内で行われた。視察に訪れた大橋ジムの大橋秀行会長は、中谷の出方が「９５％は分かった」と不敵な笑みを浮かべた。大橋会長は「やっぱり動画ではなく、直で見るのは全然違う。そうい