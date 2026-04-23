Photo: 田口 モトキ ROOMIE 2025年8月13日掲載の記事より転載 各地で猛暑日が続いた8月上旬。急用で2日ほど家を空けました。出かける際には窓の施錠をして、電気代がもったいないのでエアコンの電源はOFFに。部屋に置いている室温度センサーつきスマートハブは室温36.8℃を表示しており、一瞬「PCとか大丈夫かな…？」と心配になりましたが、急いでいたのでそのまま家を出ました。用事を済