シャープは4月23日、サーキュレーターの送風構造とフクロウの翼形状を応用したハンディファン「プラズマクラスター オウルフロー ハンディファン〈PJ-HS01〉」を発表した。5月28日発売。価格はオープン。プラズマクラスター オウルフロー ハンディファン〈PJ-HS01〉近年、気温の高い時期の長期化を背景にハンディファンの需要が拡大しており、屋外だけでなくオフィスや自宅での使用も増えている。同社はこうした市場動向を踏まえ、