BMWは新型「7シリーズ」を発表し、7月に生産開始と市場投入を行う。4月の北京モーターショーで世界初公開される予定で、ブランドのフラッグシップとしてデザインと技術の大幅刷新を図る。【こちらも】BMWの記事一覧はこちら■ラグジュアリーと新技術を融合新型7シリーズは、プログレッシブ・ラグジュアリーと次世代技術を融合したモデルだ。BMW史上最大規模のアップデートにより、全ラインアップの技術を先導する存在と位置付