Recovery International（9214、東証グロース）。看護師やリハビリ職による、訪問看護が主。1拠点11人体制でドミナント戦略を展開。4月15日にも豊島区（人口約29万人、65歳以上5万人超）に、都内では33拠点目となる千川事務所を開設。【こちらも】担当本部長が「成長牽引事業」とする医療・医薬品事業は、大日本印刷に登場するか看護師の確保が生命線となる。収益動向を振り返る限り、ドミナント戦略は順調な歩みと捉えられる