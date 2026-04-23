元フジテレビの高島彩アナウンサーが、同局の後輩、生野陽子アナウンサーとの2ショットを公開した。高島アナは生野アナが「すっかりお母さんに」と変化に驚いている。 【写真】後輩ママが放つ癒やしのオーラに先輩アナはすっかり笑顔 高島アナは21日に更新したインスタグラムで、「3月の想い出生野とスタイリスト杉山さんとランチ」と3人でランチに出かけたことを報告。「あのかわいい生野がすっかりお