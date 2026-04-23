独創的なプリントや色使いが特徴の、フィンランドのデザインハウス「マリメッコ」。（写真）エコバッグや折り畳み傘など！【マリメッコ】新作コレクションそんなマリメッコから2026年4月10日（金）より新作コレクションが発売されました。気になるラインナップをさっそくチェックしてみました♪「マリメッコ」の新作コレクション！今回の新作は、エコバッグや折り畳み傘、ヘアクリップなど、日常に取り入れやすい雑貨アイテムが勢