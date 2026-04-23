生成AIの能力向上を巡る議論が足元で再び活発化している。特に直近では、Anthropicの最新AIモデル（Mythosなど）を受けて市場の期待が一段と高まっている。【こちらも】決算シーズンで見極めたい3つの論点 「AI投資」「株主還元「内需の行方」従来の業務支援を超え、業務そのものを代替しうる段階に近づいている可能性も指摘されており、市場はこれを企業の生産性向上として好感している。一方で、雇用や消費への影響は十