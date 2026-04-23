ホンダは23日、「シビック」に追加予定の新グレード「e:HEV RS」の情報をホームページで先行公開し、全国の販売店で先行予約の受付を開始した。発売は6月を予定する。【こちらも】ホンダの記事一覧はこちら同モデルはハイブリッド車「シビックe:HEV」をベースに、走行性能と操る楽しさを高めたスポーティー仕様として設定される。既存モデルに対し、新たな価値を付加する位置付けだ。■新制御技術で走りを進化「e:HEV RS」に