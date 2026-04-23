ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年夏も「熱中症ゼロへ」を目指し、ゲストが安心安全に楽しめるよう、エンターテイメントの力で猛暑対策を進化させ、2025年以上の熱中症対策を強化。猛暑対策のため“夜”を進化させ、より快適な体験に“昼”の熱中症対策も更なる強化が実施されます。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「熱中症対策の更なる強化」を実施 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 「熱