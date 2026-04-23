記事ポイントリスンが色をテーマにしたインセンスシリーズ「The COLORS」を発表し、第一弾「353 VERMILLION RED」を4月23日に発売「353 VERMILLION RED」は1本88円、10本入880円で、リスン京都とリスン青山、オンラインストアでは10本入のみ販売シリーズは全5種を予定し、5月に「CREAM YELLOW」「APPLE GREEN」、6月に「HORIZON BLUE」「PEONY PURPLE」が登場予定インセンスショップ「リスン」から、色をテーマにした新シリーズ「T