「夏は7・8月」という感覚は、すでに過去のものかもしれない。株式会社マンダムの調査によれば、生活者の多くが体感として「5月に始まり10月に終わる」と捉えており、実に半年近くが夏だという認識が広がっている。季節の輪郭が曖昧になるなかで、日常生活そのものが暑さ前提へと組み替えられつつある現実が浮かび上がった。背景にあるのは、ここ数年で顕著になった猛暑の長期化だ。調査では4割以上が「汗の量や不快感が増えた