記事ポイント臨海副都心エリア6カ所を巡る「ガンダムスタンプラリー2026」第一弾が5月2日からスタートスタンプを完成させると、ガンダムベース限定ガンプラやオリジナルグッズが当たる抽選会に参加可能5月初旬からは高校生が英語で案内する「English Guide」もダイバーシティ東京 プラザで開催予定臨海副都心エリアで「ガンダムスタンプラリー2026」が開催されます。第一弾は2026年5月2日から6月7日まで、台場や青海エリアの6スポ