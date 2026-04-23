俳優の高橋克実（６５）が、２３日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（日〜金曜・午後１時）に出演。フジテレビ系ドラマ「ショムニ」で共演し、２００２年にくも膜下出血のため４０歳で急逝した俳優の伊藤俊人さんへの思いを語った。３６歳で「ショムニ」に出演し、遅咲きでブレイクした高橋。人事部社員役でコンビを組んでいたのが伊藤さんだった。番組では２００１年、伊藤さんが３９歳の時に出演した回のＶＴＲを紹介。高