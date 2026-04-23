記事ポイントコトブキシーティングが「第17回 EDIX東京」に出展し、学校空間の多目的利用を支える設備を実機展示開催は2026年5月13日から15日まで、会場は東京ビッグサイト東展示棟1〜3、ブース番号は12-25移動観覧席や大型電動間仕切「SIKIRUTO」、来場特典の事例集配布、ミニセミナー登壇に注目コトブキシーティングが、2026年5月13日から15日まで東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX(教育総合展)東京」に出展します。ブ