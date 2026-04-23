ディズニー・ミュージック・エンポーリアムにて、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けたキャンペーンが、2026年4月23日よりスタートします。対象となる「スター・ウォーズ」関連商品を予約、または購入した方に、先着で特別な景品がプレゼントされるキャンペーン。レコードやCDで銀河の壮大な物語を体験しつつ、象徴的なジャケットの特典をコレクションできるチャンスです☆ ディズニー・ミュージック・エンポーリアム「