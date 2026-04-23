少女時代のイム・ユナ、俳優のアン・ボヒョン、ソン・ドンイルらが出演する韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』（6月19日公開）のユニークで個性豊かなキャラクター予告が解禁となった。【動画】ユニークな世界観を体現『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』キャラクター予告同作は『暴君のシェフ』『キング・ザ・ランド』のイム・ユナ演じる“悪魔憑き女子”ソンジVS『梨泰院クラス』『スプリン