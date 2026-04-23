◇男子ゴルフツアー前澤杯第1日（2026年4月23日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）男子ツアー初出場の青木瀬令奈（33＝リシャール・ミル）が5バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの70で回り、女子選手としてツアーで初めてアンダーパーをマークした。快挙を達成したものの手放しでは喜べない。青木は「悔しいという方が大きい。（記録は）知らなかった。去年はパー70だったし、去年だったらオーバーパーという部分も私